Новоіванівський цукрозавод заплатить штраф за крадіжку води

Харків. 26 липня. УНІАН. Держекоінспекція за незаконне водокористування оштрафувала на 12,1 тис. грн. ВАТ «Новоіванівський цукровий завод», що у Коломацькому районі Харківської області.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Державній екологічній інспекції в Харківській області.

Під час перевірки заводу працівники держекоінспекції та прокуратури встановили, що підприємство без дозволу на спеціальне водокористування «з водного об’єкту державного значення» несанкціоновано забрало 300 кубометрів води.

Наразі підприємству запропоновано відшкодувати заподіяний збиток в добровільному порядку.