У Харкові пройде продовольчий ярмарок за участю Криму - Сапронов

Харків. 26 липня. УНІАН. 30-31 липня на площі Свободи у Харкові відбудеться продовольчий ярмарок за участю виробників продуктів харчування Автономної республіки Крим.

Про це поінформував віце-губернатор Юрій САПРОНОВ, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

Ярмарок проводиться згідно з угодою між Харківською обласною державною адміністрацією та Радою міністрів Криму про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво, підписаною 8 липня цього року.

Відвідувачів ярмарку чекає широкий вибір продукції: овочі в асортименті, персики, сливи, абрикоси, чай, напої та інші товари. У заході також візьмуть участь сільгоспвиробники Харківської області, які будуть реалізовувати за зниженими цінами овочі, фрукти, круп’яні вироби, борошно, цукор, олію.

Ціни на ярмарку будуть на 10-15% нижче середніх цін на ринках області.

Ярмарок буде працювати у суботу 30 липня з 7-ї до 18-ї години, у неділю 31 липня – з 7.00 до 17.00.