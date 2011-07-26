Злітно-посадкова смуга аеропорту «Харків» буде готова 15 жовтня

Харків. 26 липня. УНІАН. Злітно-посадкову смугу Міжнародного аеропорту «Харків», який реконструюється до Євро-2012, введуть в експлуатацію 15 жовтня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, цю ймовірну дату здачі наступного єврооб’єкта назвав віце-прем’єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНИКОВпід час церемонії урочистого відкриття нової злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту «Донецьк».

Як повідомлялося раніше, проект масштабної реконструкції Міжнародного аеропорту «Харків» до Євро-2012 включає реконструкцію аеродрому, будівництво нового пасажирського терміналу, створення на базі відреставрованої історичної будівлі «старого» аеровокзалу VIP-терминалу для прийому представників цільових груп УЄФА, а також будівництво тимчасового терміналу для прийому уболівальників Євро-2012 у період проведення турніру.

Нагадаємо, що 28 серпня минулого року в Харкові вже почав роботу перший побудований «з нуля» сучасний пасажирський термінал. На осінь цього року запланована здача в експлуатацію тимчасового терміналу і завершення реставрації існуючого аеровокзалу.

Реконструкція Харківського аеропорту здійснюється у форматі приватно-державного партнерства. Роботи з модернізації та будівництва аеродромного комплексу фінансуються з державного бюджету України. На відповідні цілі виділено 140 млн. дол. Будівельні та реконструктивні роботи аеровокзального комплексу, а також упорядкування прилеглої до об`єкта території профінансував генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, обсяг капіталовкладень якого в модернізацію аеропорту становить 90 млн. дол.

На знімках: (вгорі) роботи з реконструкції аеродромного комплексу Міжнародного аеропорту «Харків» (архів); (унизу) Борис КОЛЕСНИКОВ та Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ спілкуються на аеродромному поліі Харківського аеропорту.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА