У четвер в Україні грози і шквали, крім сходу

Харків. 27 липня. УНІАН. 28 липня в західних, північних та центральних областях України очікуються грозові дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

На заході температура вночі 11-16°, вдень 22-27° (в Карпатах вночі 8-13°, вдень 12-17°). У північних та центральних областях температура вночі 16-21°, вдень 24-29°. На решті території без опадів, температура вночі 19-24°, вдень 29-34°, місцями 35-38°.

Вітер протягом доби переважатиме західний, 5-10 м/с.

У Києві та області пройде короткочасний дощ, гроза, в окремих пунктах град та шквали 15-20 м/с, вночі місцями сильний дощ. Температура вночі по області 16-21°, вдень 24-29°. По м. Києву температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.

27 липня температура води в Чорному та Азовському морях 24-28°; у Дніпрі біля Києва 24°.