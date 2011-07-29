Харків. 29 липня. УНІАН. В Харківській області намолочено 2 млн. тонн зернових.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віталія АЛЕКСЕЙЧУКА.

За його даними, на ранок 29 липня аграрії Харківщини намолотили 2 млн. 6 тис. тонн ранніх зернових. Середня врожайність - 31 центнер з одного гектара.