Харків’яни під стінами мерії протестували проти затвердження нового Статуту громади

Харків. 4 липня. УНІАН. Близько трьох тисяч харків’ян під стінами мерії сьогодні провели акцію протесту проти затвердження на сесії міської ради нової редакції Статуту громади Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники мітингу тримали прапори БЮТ, «Нашої України», а також громадського руху «Дозор». Вони гостро критикували керівників Харкова і депутатів міськради та скандували: «Ганьба!», «У відставку владу Харкова!», «Ні - новому Статуту!».

У руках активісти акції також тримали плакати з написами «Новий Статут - для корупції та фінансових махінацій», «Без думки громади не може бути прийнятий новий Статут», «Ганебний Статут під редакцією Добкіна – на смітник», «Ні – узурпації влади у Харкові».

Коментуючи події, перед початком сесії народний депутат 5-го скликання Валерій КАМЧАТНИЙ від БЮТ заявив журналістам, що Статут Харкова у новій редакції протирічить Конституції і законодавству України. За його словами, в документі, зокрема, відсутні реальні важелі впливу громади на прийняття важливих рішень, відсутнє повне врахування думки опозиції. Як результат, сказав він, прийняття нової редакції призведе до узурпації влади “купкою чиновників”.

«Ми вимагаємо відкласти прийняття документу, продовжити широке обговорення і привести його у відповідність з чинною Конституцією та законами України», - сказав В.КАМЧАТНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, опозиційні сили Харкова, а також деякі політологи напередодні заявили про неприпустимість прийняття цього Статуту, який, на їхню думку, повністю усуне громаду від участі в управлінні містом.