Колесников їде інспектувати харківські об’єкти Євро-2012

Харків. 29 липня. УНІАН. Віце-прем’єр-міністра України - міністра інфраструктури Борис КОЛЕСНИКОВ відвідає Харків з робочим візитом у вівторок, 2 серпня.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на губернатора Михайла ДОБКІНА.

За його даними, віце-прем’єр-міністр відвідає харківські об’єкти Євро-2012, зокрема - тренувальну базу для команд-учасників футбольного чемпіонату при дитячому лікувально-оздоровчому таборі «Сонячний», митний пункт пропуску «Готівка» та харківський метрополітен.

Також Б.КОЛЕСНИКОВ проінспектує дороги, які реконструюються в рамках підготовки регіону до Євро-2012.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

