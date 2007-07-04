Поїзду «Харків - Санкт-Петербург» присвоєно статус «фірмового»

Харків. 4 липня. УНІАН. Комісія представників ”Укрзалізниці” і ВАТ «Російські залізниці» прийняла рішення про присвоєння статусу «фірмового» поїзду №144/143 «Харків - Санкт-Петербург».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Південної залізниці.

Згідно з повідомленням, працівники Харківської вагонної дільниці підготували вагони цього потягу, і тепер вони відповідають усім технічним та естетичним нормам. Зокрема, вони пройшли капітальний ремонт на Жмеринському підприємстві «Експрес» та Конотопському заводі з ремонту дизель-поїздів.

Після перевірок та оцінок потягу №144/143 «Харків - Санкт-Петербург» йому було присвоєно статус «фірмового». Крім того, потяг дістав свою власну назву - «Біла акація».

Довідка УНІАН. На Південній залізниці вже курсують „фірмові” поїзди: №19/20 Харків-Москва “Микола Конарєв”; №63/64 Харків-Київ “Оберіг”; №81/82 Харків-Сімферополь «Харків»; №127/128 Кременчук-Львів; №161/162,163/164 Харків-Київ “Столичний експрес”; №171/172 Суми-Київ “Сумчанин”; №179/180 Полтава-Київ “Лтава”; №373/374 Харків-Брянськ.