Добкін не планує балотуватися до парламенту

Харків. 5 липня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН не планує на позачергових виборах балотуватися до Верховної Ради.

Про це він повідомив кореспонденту УНІАН.

«Я не піду до Верховної Ради - так про це і напишіть», - сказав М.ДОБКІН.

М.ДОБКІН зауважив: «Коли розпочнеться виборча кампанія, і якщо партія (Партія регіонів – УНІАН) мені довірить брати участь у виборах, я піду у відпустку за свій рахунок, і тоді буду займатися політичною діяльністю».

Говорячи про характер виборчої кампанії, він зазначив, що ”політична палітра буде барвистою, як строката ковдра, і я зобов’язаний представляти інтереси всієї території громади”.