Добкін не планує балотуватися до парламенту
22:31, 05 липня 2007Харьків
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Харків. 5 липня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН не планує на позачергових виборах балотуватися до Верховної Ради.
Про це він повідомив кореспонденту УНІАН.
«Я не піду до Верховної Ради - так про це і напишіть», - сказав М.ДОБКІН.
М.ДОБКІН зауважив: «Коли розпочнеться виборча кампанія, і якщо партія (Партія регіонів – УНІАН) мені довірить брати участь у виборах, я піду у відпустку за свій рахунок, і тоді буду займатися політичною діяльністю».
Говорячи про характер виборчої кампанії, він зазначив, що ”політична палітра буде барвистою, як строката ковдра, і я зобов’язаний представляти інтереси всієї території громади”.
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