Фінал Кубка України з футболу 2008 р. пройде у Харкові

Харків. 11 липня. УНІАН. Фінал Кубка України з футболу у 2008 році пройде у Харкові.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА з посиланням на заступника голови облдержадміністрації, першого віце-президена Федерації футболу України Сергій СТОРОЖЕНКА, таке рішення було ухвалене напередодні в Одесі на засіданні виконавчого комітету Федерації футболу України.

Раніше з пропозицією провести фінал Кубка України у Харкові до виконкому ФФУ звернувся перший заступник голови облдержадміністрації, голова Харківської обласної федерації футболу Володимир БАБАЄВ.

Харківська ініціатива була підтримана членами виконкому, і, за інформацією В.БАБАЄВА, фінал Кубка відбудеться 28 травня 2008 р. на стадіоні «Металіст».

Зараз активно ведуться роботи з реконструкції стадіону. Як зазначив В.БАБАЄВ, до 28 травня глядацька частина стадіону, включно зі Східною та Південною трибунами, буде готова, і після цього спортивна арена зможе вмістити до 43 тисяч уболівальників.

Вперше фінал Кубка України проводитиметься за межами Києва. За словами С.СТОРОЖЕНКА, цей матч стане центральною подією святкування 100-річчя Харківського футболу.

«Взагалі підготовка і проведення таких масштабних спортивних змагань, будь то матч нашої «молодіжки», матчі Кубка УЄФА і, звичайно ж, фінал Кубка України розглядається нами і як певний етап підготовки Харківської області до ЄВРО-2012», - зазначив С.СТОРОЖЕНКО.