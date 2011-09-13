ЄР «Слобожанщина» вступить в Асоціацію європейських прикордонних регіонів

Харків. 13 вересня. УНІАН. Єврорегіон «Слобожанщина», утворений у рамках міжнародного прикордонного співробітництва Харківської та Бєлгородської (РФ) областей, вступить в Асоціацію європейських прикордонних регіонів.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, відповідне рішення було ухвалено під час першого засідання Ради єврорегіону «Слобожанщина», яке відбулося сьогодні у Харкові за участю керівництва Харківської області та делегації Бєлгородської області Російської Федерації на чолі з її губернатором Євгеном САВЧЕНКОМ.

«Це досить серйозний крок, тому що він дозволяє нам працювати виключно в рамках всіх документів, які були ухвалені з 1980 року, коли в Мадриді була підписана перша конвенція, що дала зелене світло в прикордонному і транскордонному співробітництві», - сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

Генеральний консул Російської Федерації в Харкові Всеволод ФІЛІПП відзначив велику роль прикордонного співробітництва у розвитку міждержавних відносин України та Росії.

«Білгородська та Харківська області є своєрідною рушійною силою прикордонних та міжрегіональних зв’язків. Вважаю, що ця зустріч допоможе і дасть потужний імпульс розвитку прикордонного співробітництва», - зазначив В.ФІЛІПП.

За словами М.ДОБКІНА, головною метою створення єврорегіону «Слобожанщина» є виведення економічних і гуманітарних взаємин Харківщини та Бєлгородщини «на якісно новий сучасний рівень».

«Сьогоднішнє засідання Ради Єврорегіону «Слобожанщина» має стати імпульсом до формування нового стилю взаємин, який буде спрямований на загальний успіх», - сказав М.ДОБКІН.

У свою чергу Є.САВЧЕНКО висловив сподівання на успішний розвиток співробітництва Харківщини та Бєлгородщини в рамках єврорегіону «Слобожанщина».

Під час сьогоднішнього засідання Ради єврорегіону «Слобожанщина» також були розглянуті питання про проект регламенту Ради і Секретаріату єврорегіону «Слобожанщина», про діяльність та інноваційному розвитку єврорегіону «Слобожанщина» та про співпрацю між Харківською обласною радою та Бєлгородської обласної думою тощо.

Довідка УНІАН. Єврорегіон «Слобожанщина» створений 7 листопада 2003 року згідно з рішенням Ради керівників прикордонних областей Республіки Білорусь, Російської Федерації та України від 19 липня 2000 року і на виконання Програми міжрегіонального та прикордонного співробітництва між Російською Федерацією та Україною на період 2001 - 2007 років. Основним завданням єврорегіону «Слобожанщина» є розвиток нових форм співпраці між Харківською областю України та Бєлгородською областю Російської Федерації.