Ліквідовано угруповання, яке переправляло через кордон нелегаліав

Харків. 15 вересня. УНІАН. На Харківщині ліквідовано злочинне угруповання, яке організувало канал нелегальної міграції.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області, протиправну діяльність групи осіб, яка організувала та тривалий час забезпечувала функціонування на території регіону каналу нелегальної міграції, припинили співробітники СБУ спільно з працівниками міліції.

До складу групи входили двоє 55-річних мешканців Харкова та 29-річний житель одного з населених пунктів Харківської області, які добре орієнтувалися на прикордонній з Російською Федерацією місцевості.

Учасники оборудок на власних автомобілях доставляли нелегальних мігрантів до кордону, через який переводили пішки іноземців в обхід встановлених контрольно-пропускних пунктів.

Канал нелегальної міграції функціонував як для переправлення іноземців з України до Російської Федерації, так і у зворотньому напрямку. За переправлення одного нелегала через кордон члени угруповання отримували від 500 до 600 доларів США.

12 вересня ц.р. на території Великобурлуцького району Харківської області співробітники СБУ спільно з прикордонниками затримали учасників групи «на гарячому» під час спроби переправлення з Російської Федерації до України громадянина однієї з країн Північного Кавказу.

Слідчими УСБУ в Харківській області стосовно учасників злочинного угруповання порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. За вчинення такого злочину законодавством передбачене покарання на строк від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.