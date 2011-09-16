Маркевич: ми грали на перемогу

Харків. 16 вересня. УНІАН. Головний тренер Металіста Мирон МАРКЕВИЧ провів прес-конференцію після матчу з віденською Аустрією.

Нервова гра. Самі створили проблеми, отримавши гол на перших хвилинах. Добре, що так все закінчилося, і ми змогли забити два м`ячі і перемогли. Я гадаю, Аустрія дуже добре вивчила нашу гру - недарма її тренер приїжджав дивитися матч з Арсеналом. Господарі повністю віддали нам центр поля, забили вчасно і далі грали на утримання рахунку.

Багато емоцій на полі. Діти не подавали вчасно м`ячі, але і ваші підопічні багато розмовляли з арбітром, за що отримували попередження...

Чесно кажучи, вперше зіткнувся з тим, що м`ячі не подають. Тримають м`яч у руках, а футболістові його не дають. Що стосується карток, ви правильно сказали. Хоча на установці ми сьогодні говорили: судять англійці, вони не будуть церемонитися і за розмови відразу ж дадуть картку.

З трибуни було видно, що важко дався вам матч. І все-таки якісь хвилини були для вас найскладнішими у цьому матчі?

Я вже відзначив: перші хвилини, коли ми пропустили м`яч. Наприкінці теж було важко, позаяк грали на утримання рахунку.

Як ви оцінюєте гру Аустрії?

Я гадаю, команда може грати набагато сильніше.

Дійсно, діти погано подавали м`ячі гравцям вашої команди після того, як рахунок став 1:1. Але і ваші футболісти, склалося таке враження, затягували час...

Для нас 1:1 - це не рахунок. Ми грали на перемогу. При цьому не варто забувати, що у нас в неділю ще гра, а чемпіонат України для команди - основне.

Ви очікували перед матчем, що у Аустрії буде така організованість в обороні?

Я вже відповів на це запитання. Вони дуже добре вивчали нашу гру. І до Львова їздили, і з Арсеналом матч бачили. Суперник знав, що від оборони з нами грати простіше. Футболісти Аустрії грамотно виконували установку.

Чим пояснюється заміна Обрадовича?

У нього травма.

Як оцінюєте шанси чотирьох командз урахуванням перших результатів у групі-?

Як рівні.