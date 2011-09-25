Результати матчів 11-го туру Чемпіонату України з футболу
20:03, 25 вересня 2011Харьків
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Дві гри завтра
Харків. 25 вересня. УНІАН. Завершилися недільні матчі 11-го туру Чемпіонату України з футболу
Зоря - Чорноморець 0:2 (Бурдужан 4, Ковальчук 41)
Олександрія - Кривбас 1:1 (Салхі 75 - Бабатунде 12)
Оболонь - Арсенал 0:1 (Лампі 12)
Вчора зіграли
Ворскла - Волинь 3:1 (Безус 39 пен., Ребенок 45, Громов 77 - Майкон 43)
Металіст - Дніпро 1:0 (Тайсон 87)
Динамо - Шахтар 0:0
Завтра тур завершать
Таврія (14) - Іллічівець (9)
Металург (13) - Карпати (7)
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