ФК Харків – Чорноморець 1:0

Харків. 19 липня. УНІАН. З рахунком 1:0 у виїзному матчі команда ФК Харків обіграла одеський Чорноморець.

Як повідомляє прес-служба клубу, гол у ворота суперників на 84 хвилині гри забив Руслан ГУНЧАК.

Коментуючи гру, головний тренер харків’ян Володимир БЕЗСОНОВ зазначив, що погодні умови не дали можливості як слід розкритися обом командам. За його словами, ФК Харків не мав переваги, просто «вдале виконання штрафного вирішило результат матчу».

Тренер Чорноморця Віталій ШЕВЧЕНКО назвав гру своїх підопічних невдалою, хоча вважає, що його клуб створив більше гострих моментів, але не реалізував їх.

Як повідомляв УНІАН, свою стартову гру нового Чемпіонату України виграв також і харківський Металіст.