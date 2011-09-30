Відкрився форум «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи»

Харків. 30 вересня. УНІАН. У Харкові розпочав роботу III Міжнародний економічний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи».

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистому відкритті форуму взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, глава Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ, Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС, директор Європейського банку реконструкції і розвитку в Україні Андре КУУСВЕК, голова Запорізької облдержадміністрації Борис ПЕТРОВ, представники дипломатичного корпусу іноземних держав в Україні, народні депутати, представники бізнесу - в цілому близько 300 учасників з 20 країн світу.

Вранці М.ДОБКІН і Г.КЕРНЕС зустрілися з керівниками іноземних делегацій, які прибули до Харкова для участі у форумі «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи». Губернатор завірив представників іноземного бізнесу, що «Харківська область - це надійний і перспективний партнер».

На відкритті форуму оприлюднено вітання Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, в якому глава держави висловив надію на те, що «форум посприяє укладенню нових контрактів та обміну інноваційними ідеями».

Як повідомляв УНІАН, основним партнером Форуму виступає консалтингова компанія «Pricewaterhousecoopers». Участь також беруть американський інвестиційний фонд «Sigmableyzer», Американська торгова палата, група компаній «Shell», компанія «Nestle», Європейський банк реконструкції і розвитку, Європейська бізнес-асоціація та інші. Підтвердили присутність на Форумі посли КНДР, В`єтнаму, Хорватії, тимчасовий повірений Естонії, Литви, Словенії, дипломати Великобританії, Нідерландів і Польщі.

В рамках Форуму також відбудуться пленарні засідання і дискусії на тему «Інвестиційна привабливість України починається з інвестиційної привабливості регіонів», «Харківські ініціативи - енергія зростання», «Інвестиційна реформа - впровадження результативних механізмів сприяння інвесторам», «Високопродуктивне сільське господарство», «Міжрегіональна співпраця і шляхи підвищення конкурентоспроможності регіону».

Також заплановано спілкування з пресою директора Європейського банку реконструкції і розвитку в Україні Андре КУУСВЕКА, директори по розвитку бізнесу фірми PWC в Україні Енді КУЗИЧА, виконавчого директора Nestl в Україні та Молдові Мауріціо ПАТАРНЕЛЛО.