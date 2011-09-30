Харків. 30 вересня. УНІАН. Харківська і Запорізька облдержадміністрації підписали Угоду про співпрацю.

Як передає кореспондент УНІАН, документ підписали голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКИН і голова Запорізької облдержадміністрації Борис ПЕТРОВ у ході III Міжнародного економічного форуму «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи».

Б.ПЕТРОВ підкреслив, що в майбутньому на підставі підписаного договору Харківська і Запорізька області «шукатимуть можливість співпраці, яка дозволить розвиватися регіонам».

«Незаслужено ми мало приділяли уваги співпраці між регіонами. Наші регіони тісно пов`язані кооперативними відносинами. Наша співпраця не почалася із сьогоднішнього дня. Це дає нам можливості офіційного створення оперативних груп. Я гадаю, що ми не закінчимо цю роботу на формальному підписанні. Це виключено», - заявив Б.ПЕТРОВ.

М.ДОБКІН також наголосив на важливості підписаного договору і додав, що він дозволить розвивати міжрегіональні економічні взаємини.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Харкові почав роботу III Міжнародний економічний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи». Гоовним партнером Форуму виступає консалтингова компанія «Pricewaterhousecoopers». Участь також беруть американський інвестиційний фонд «Sigmableyzer», Американська торгова палата, група компаній «Shell», компанія «Nestle», Європейський банк реконструкції і розвитку, Європейська бізнес-асоціація та інші. На Форумі присутні посли багатьох країн.

У рамках Форуму також проходять пленарні засідання і дискусії на тему «Інвестиційна привабливість України починається з інвестиційної привабливості регіонів», «Харківські ініціативи - енергія зростання», «Інвестиційна реформа - впровадження результативних механізмів сприяння інвесторам», «Високопродуктивне сільське господарство», «Міжрегіональна співпраця та шляхи підвищення конкурентоспроможності регіону».