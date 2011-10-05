На Харківщині відкрили газове родовище

Харків. 5 жовтня. УНІАН. Найбільша в Україні газовидобувна компанія «Укргазвидобування», яка є дочірньою компанією НАК «Нафтогаз України», за результатами пошукових робіт відкрила Кузьмичівське газове родовище (Богодухівський р-н, Харківська обл.).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Укргазвидобування».

У повідомленні наголошується, що на родовищі пробурено дві пошукові свердловини №10 завглибшки 2680 м та №13 завглибшки 2390 м.

При випробуванні обох свердловин одержано промисловий прилив газу. За попередньою оцінкою, запаси газу на родовищі становлять близько 1,5 млрд. куб. м.

Роботи на Кузьмичівському родовищі проводяться газопромисловим управлінням «Шебелинкагазвидобування» (філія ДК «Укргазвидобування»).

Нагадаємо, в 2011 році це вже друге відкрите ДК «Укргазвидобування» газове родовище – в серпні компанія відкрила Борове родовище в Харківській області із запасами газу 1,2 млрд. куб. м.

Довідка УНІАН. ДК «Укргазвидобування» є найбільшою газовидобувною компанією України. За підсумками 2010 року підприємствами компанії видобуто 14,8 млрд. куб. м газу, майже 75% загального видобутку в Україні. ДК «Укргазвидобування» веде діяльність в 11 регіонах України.