Начальнику Харківського райземресурсу шиють справу

Прокуратура проводить слідство

Харків. 5 жовтня. УНІАН. ПрокуратураХарківськоїобластіпорушилакримінальнусправустосовноколишньогоначальникаХарківськогорайонноговідділуземельнихресурсівзаперевищенняслужбовихповноважень. ПроцеповідомиликореспондентовіУНІАНупрес-службіпрокуратуриХарківськоїобластізпосиланнямнаначальникавідділузахистуінтересівгромадянідержавиусферіземельнихвідносинобласноїпрокуратуриОлександраМЕЛЬНИКА. Зайогоданими, посадовець, знаючипропорядоктаумовизміницільовогопризначенняземельсільгосппризначення, немаючизгодиХарківськогонаціональногоаграрногоуніверситетуім. Докучаєва, постійногоземлекористувача, видаввисновокщодопогодженняпроектувідведення, якимзміненокатегоріюземельноїділянки. Згіднозновимидокументами, ділянкапередаваласяукористуваннянаумовахорендитовариствудлярозміщеннятамполігонузприйомутапереробкитвердихпобутовихвідходів. Внаслідоктакихдійпосадовцяінтересамдержавизаподіянозбитківурозмірімайже 230 тис. грн. Усправітриваєдосудовеслідство.

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