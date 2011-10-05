Начальнику Харківського райземресурсу шиють справу

10:14, 05 жовтня 2011
Харьків
0 0

Прокуратура проводить слідство

Харків. 5 жовтня. УНІАН. ПрокуратураХарківськоїобластіпорушилакримінальнусправустосовноколишньогоначальникаХарківськогорайонноговідділуземельнихресурсівзаперевищенняслужбовихповноважень.

ПроцеповідомиликореспондентовіУНІАНупрес-службіпрокуратуриХарківськоїобластізпосиланнямнаначальникавідділузахистуінтересівгромадянідержавиусферіземельнихвідносинобласноїпрокуратуриОлександраМЕЛЬНИКА.

Зайогоданими, посадовець, знаючипропорядоктаумовизміницільовогопризначенняземельсільгосппризначення, немаючизгодиХарківськогонаціональногоаграрногоуніверситетуім. Докучаєва, постійногоземлекористувача, видаввисновокщодопогодженняпроектувідведення, якимзміненокатегоріюземельноїділянки.

Згіднозновимидокументами, ділянкапередаваласяукористуваннянаумовахорендитовариствудлярозміщеннятамполігонузприйомутапереробкитвердихпобутовихвідходів.

Внаслідоктакихдійпосадовцяінтересамдержавизаподіянозбитківурозмірімайже 230 тис. грн. Усправітриваєдосудовеслідство.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter