Начальнику Харківського райземресурсу шиють справу
Прокуратура проводить слідство
Харків. 5 жовтня. УНІАН. ПрокуратураХарківськоїобластіпорушилакримінальнусправустосовноколишньогоначальникаХарківськогорайонноговідділуземельнихресурсівзаперевищенняслужбовихповноважень.
ПроцеповідомиликореспондентовіУНІАНупрес-службіпрокуратуриХарківськоїобластізпосиланнямнаначальникавідділузахистуінтересівгромадянідержавиусферіземельнихвідносинобласноїпрокуратуриОлександраМЕЛЬНИКА.
Зайогоданими, посадовець, знаючипропорядоктаумовизміницільовогопризначенняземельсільгосппризначення, немаючизгодиХарківськогонаціональногоаграрногоуніверситетуім. Докучаєва, постійногоземлекористувача, видаввисновокщодопогодженняпроектувідведення, якимзміненокатегоріюземельноїділянки.
Згіднозновимидокументами, ділянкапередаваласяукористуваннянаумовахорендитовариствудлярозміщеннятамполігонузприйомутапереробкитвердихпобутовихвідходів.
Внаслідоктакихдійпосадовцяінтересамдержавизаподіянозбитківурозмірімайже 230 тис. грн. Усправітриваєдосудовеслідство.