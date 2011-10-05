Харківські теплові мережі отримали за Кіотським протоколом 2 млн. євро

Харків. 5 жовтня. УНІАН. КП «Харківські теплові мережі» отримало за Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату 2 млн. євро.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на генерального директора «Харківських теплових мереж» Сергія АНДРЄЄВА.

Він підкреслив, що зниження викидів у атмосферу «Харківським тепловими мережами» підтвердили незалежні експерти з Євросоюзу.

Довідка УНІАН. Кіотський протокол - міжнародний документ, який зобов’язує розвинені країни та країни з перехідною економікою скоротити або стабілізувати викиди парникових газів у 2008-2012 роках порівняно з 1990 роком. Термін дії протоколу - з 1 січня 2008 року до 31 грудня 2012 року.