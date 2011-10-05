Євро-2012: завершено будівництво 2-ї черги бази «Металіста»

Харків. 26 вересня. УНІАН. Будівництво другої черги навчально-тренувальної бази футбольного клубу «Металіст», яку готують до Євро-2012, завершено.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі групи DCH, яка реалізує проекти до Євро-2012 у Харкові.

Згідно з повідомленням, усі котеджі та адміністративні будинки готові до здачі в експлуатацію. На сьогодні будівельники доробляють останні штрихи. Зокрема, обшивають деревом внутрішні прольоти сходів. Ці роботи займуть не більше одного тижня.

Крім того, завершено впорядкування прилеглої до комплексу території. Укладений асфальт і тротуарна плитка, готові об`єкти ландшафтного дизайну, вистелено газонне покриття і підключено освітлювальне устаткування.

Наступним етапом робіт стане вимір внутрішніх приміщень для закупівлі та установки меблів. Після цього комплекс готовий буде прийняти перших постояльців.

Довідка УНІАН. Навчально-тренувальна база «Металіст» розташована в селищі Високому у передмісті Харкова. Об`єкт включений до програми підготовки міста до Євро-2012.Реалізацію проекту здійснює група DCH (президент - український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ).

Будівництво першої черги бази «Металіста» було завершене в 2009 р. Команда отримала сучасний житловий корпус, номери для футболістів, VIP-зону з апартаментами класу «люкс», медико-реабілітаційний центр з басейном 17х8 м, зону допінг-контролю, прес-центр. В рамках роботи над першою чергою була проведена модернізація футбольних полів.

Будівництво другої черги розпочалося навесні 2011 р. За проектом, друга черга буде представлена у форматі готельного комплексу, повністю відповідному вимогам УЄФА до готелів найвищої категорії (5 зірок). Комплекс включатиме 33 готельних номери. Загальна місткість двох черг становить 88 номерів (враховуючи номери корпусу молодіжної команди).

Сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО в НТБ «Металіст» (перша і друга черги) становить 19 млн. дол.

На знімках: навчально-тренувальна база ФК«Металіст» у Високому - (вгорі) будинки 2-ї черги (фото прес-служби DCH); (внизу) загальний вигляд головного корпусу (фото Андрія КРАВЧЕНКА).