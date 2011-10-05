На сході вночі можливий дощ

Харків. 5 жовтня. УНІАН. Завтра, 6 жовтня, в Україні збережеться тепла погода без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, лише вночі в східній частині місцями очікується невеликий дощ.

Вночі та вранці в західних областях подекуди туман. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів до 16°; вдень 17-22°, в південній частині місцями 25-27°; в Карпатах вночі 5-10° тепла, вдень 11-16°.

У Києві та Київській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 7-12°, вдень 17-22°, у Києві вночі 9-11°, вдень 18-20°.

Сьогодні, 5 жовтня, температура води в Чорному морі 16-19°, в Азовському морі 13-17°, у Дніпрі біля Києва - 14°.

Також УкрГМЦ попереджає, що 6-8 жовтня у західних, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Харківській, місцями в Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській областях та в Криму утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.