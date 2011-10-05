У Харкові з'явиться довідкова служба «123»

Харків. 5 жовиня. УНІАН. З 10 жовтня харків`яни дістануть можливість скористатися послугами загальнонаціонального соціального проекту інформаційного холдингу «Міськдовідка» - «Інформаційна служба 123».

Про це повідомляє сайт Харківської міськради.

Реалізація проекту почалася в червні 2011 року, і на сьогодні довідкова служба працює в Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Львівській областях.

З початком реалізації соціального проекту харків`яни дістануть доступ до інформації в будь-який час дня і ночі. У довідковій можна буде безкоштовно довідатися адреси й телефони організацій не лише в Харкові, але й у всій країні, а також інформацію про товари й послуги, транспорт, охорону здоров`я, фінанси, події культурного життя, відпочинок та розваги, туризм і спорт, акції і знижки тощо.

При цьому інформація служби «123» орієнтована як на жителів України, так і на іноземців, які зможуть повною мірою оцінити роботу довідкової під час Євро-2012.