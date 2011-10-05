Студенти обговорять питання підготовки волонтерів Євро-2012

Харків. 5 жовиня. УНІАН. У Харкові пройде круглий стіл «Студентство Харкова назустріч Євро-2012».

Як повідомляє сайт міської ради, круглий стіл відбудеться 7 жовтня (початок о 15.00) на базі Харківської національної академії міського господарства (вул. Маршала Бажанова, 17).

Учасниками заходу стануть лідери студентських рад вищих навчальних закладів міста Харкова, активісти харківських громадських молодіжних організацій, представники молодіжних профспілок, волонтери центрів соціальних служб для сім′ї, дітей для молоді.

Метою проведення форуму є координація зусиль міської влади, студентства, громадських організацій щодо підготовки волонтерів приймаючого міста для проведення в Харкові фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Організатори круглого столу - управління у справах сім’ї та молоді Харківської міської ради та Харківський центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді «Довіра».