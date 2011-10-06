Німеччина відкриє Почесне консульство у Харкові

Харків. 6 жовтня. УНІАН. Німеччина планує заснувати своє Почесне консульство у Харкові.Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сьогодні поінформував Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Ганс-Юрген ГАЙМЗЬОТ під час зустрічі з головою облдержадміністрації Михайлом ДОБКІНИМ.

«Ми плануємо в подальшому більш активно розвивати наші відносини. Зокрема, ми маємо намір заснувати в Харкові Почесне консульство Німеччини у Харкові», - сказав Ганс-Юрген ГАЙМЗЬОТ, візначивши важливість значного підйому у відносинах регіонів Німеччини з Харківською областю, на чому було наголошено під час зустрічі.

За його словами, відкриття Почесного консульства «сприятиме більш інтенсивному розвитку стосунків».

Дуже важливо, додав він, що «наступного тижня сюди прибуде група українських і німецьких парламентаріїв. Це гарна можливість поглибити відносини між Німеччиною та Харківською областю».

У зустрічі німецького посла з харківським губернатором також взяв участь Генеральний консул Німеччини в Донецьку Клаус ЦІЛЛІКЕНС.