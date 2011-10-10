Гриценко вважає, що в армії немає жодного боєздатного підрозділу

Харків. 10 жовтня. УНІАН. В українській армії немає жодного боєздатного підрозділу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові заявив голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, екс-міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, коментуючи стан бойової готовності українських силових структур.

«В армії немає жодної боєздатної ескадрильї, в армії зараз немає жодного боєздатного батальйону. Навіть завдання мирного часу в повному обсязі армія не може виконувати», - наголосив він.

А.ГРИЦЕНКО підкреслив, що Комітет ВР з питань національної безпеки і оборони неодноразово звертав увагу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА на дійсний стан справ у армії.

«Ситуація в армії катастрофічна, без жодного перебільшення. Це оцінка нашого комітету, куди входять представники більшості, у тому числі й Партії регіонів. Ми це у письмовій формі Президентові доповідали. Кращі люди з армії йдуть, і, на превеликий жаль, ми можемо дійти до межі, коли не залишиться в армії серед офіцерського корпусу людей, котрі ще пам’ятають, що таке бойова підготовка», - зауважив екс-міністр оборони.

А.ГРИЦЕНКО наголосив, для того, щоб змінити ситуацію на краще, потрібно терміново «звільнити керівника міністерства і начальника Генерального штабу». «Міністр повинен займатися бойовою підготовкою, його не повинні цікавити тендери, земельні оборудки», - підкреслив він.