Металіст виграв у московського ЦСКА

2:0 у товариському матчі

Харків. 10 жовтня. УНІАН. Харківський Металіст виграв у товариському матчі в команди ЦСКА (Москва) – срібного призера футбольної першості Росії. Гра сьогодні проходила на стадіоні суперника у Ватутінках Московської області і завершилася з рахунком 2:0 на користь харківського клубу. Обидва голи забив Будник (22, 59). Склад Металіста: Горяїнов (Дишленковіч, 46) - Вільягра (Бордіян, 46), Тато Гуйе (Березовчук, 46), Торсигльєрі, Пшеничних, Фініньо (Едмар, 46), Валяєв, Торрес, Хавьер (Ткачев, 46), Бланко (Шелаєв, 64), Будник. Запас: Романчук.

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