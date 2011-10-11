У Бабаях внаслідок пожежі загинуло двоє людей

Харків. 11 жовтня. УНІАН. У селищі Бабаї Харківського району внаслідок пожежі у приватному будинку загинуло двоє людей.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні МНС України в Харківській області, у приватній оселі на вулиці К. Лібкнехта зайнялися і тліли домашні речі на площі близько 1 м2.

Підрозділи МНС на цей випадок не викликались. Тління загасло через недостатню кількість кисню у приміщенні.

На місці пожежі виявлені тіла онука господарки домоволодіння, чоловіка 1978 року народження, та його співмешканки, жінки 1979 року народження. Причина пожежі та нанесені вогнем збитки наразі встановлюються.