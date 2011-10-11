На Харківщині у вересні найбільше здорожчали яйця, подешевшали - крупи

Харків. 11 жовтня. УНІАН. У Харківській області у вересні 2011 р. найбільше подорожчали яйця, подешевшали – овочі та інші круп`яні вироби.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН ув Головному управлінні статистики в Харківської області.

На споживчому ринку області у вересні продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали в цілому на 0,6%. Хліб і хлібопродукти подешевшали на 3,2%, інші круп`яні вироби – на 16,9%, фрукти – на 5,4%, овочі – на 9,4%, цукор – на 8,5%. При цьому подорожчали м`ясо і м`ясопродукти – на 1,4%, молоко – на 2,5%, сир і сир – на 3,4%, яйця – на 13,1%, масло вершкове – на 1,3%, олія – на 1,1%. Риба і продукти з риби в ціні не змінилися. Алкогольні напої й тютюнові вироби в цілому подорожчали на 0,3%.

Одяг і взуття подорожчали на 0,7%. Ціни на житлі, воду, електроенергію, газ і інші види палива збільшилися на 0,1% (за рахунок подорожчання проживання в гуртожитках, товарів для ремонту і утримання житла, кам`яного вугілля). Предмети домашнього вжитку, побутова техніка і поточне утримання житла подорожчали на 1,1% (за рахунок подорожчання меблів, синтетичних мийних засобів, посуду, домашнього текстилю, побутової техніки).

Послуги у сфері охорони здоров`я подорожчали на 0,2% (за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції і амбулаторних послуг). Транспорт подорожчав на 0,4% (при цьому бензин подорожчав на 0,2%). Ціни на зв`язок виросли на 0,7% (за рахунок подорожчання абонентної плати за користування телефоном і подорожчання телефонного устаткування). Ціни в галузі відпочинку та культури підвищилися на 2,6%, у сфері освіти – на 3,5%. Послуги ресторанів і готелів подорожчали на 0,2%, різні товари і послуги - на 0,6%.

Довідка УНІАН. У вересні 2011 р. індекс споживчих цін в Харківської області склав 100,0%.

