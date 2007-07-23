Харків. 23 липня. УНІАН. Обидва місцеві клуби – ФК Харків і Металіст програли ігри 2 туру нового Чемпіонату України з футболу.

Як повідомляють прес-служби клубів, у суботу ФК Харків на своєму полі поступився дніпропетровському Дніпру з рахунком 1:2.

На 17-й хвилині гравець ФК Харків Рібейро забив гол у свої ворота. На 62-й хвилині відзначився харків’янин Березовчук. На 58-й за грубе порушення правил був вилучений з поля гравець Дніпра Шершун. Гол у ворота ФК Харків забив дніпропетровець Назаренко (64).

Металіст у виїзному матчі в Луганську поступився Зорі з рахунком 2:3. У харків’ян голи забили Валяєв (52) та Слюсар (59). У Зорі – Воробей (9), Бровкін (26) та Буневчевич (89). На 80-й хвилині з поля був вилучений гравеь Металіста Ганчаржик.

Набравши у двох матчах по 3 очки, Металіст і ФК Харків посідають 7 і 9 місце в турнірній таблиці відповідно.