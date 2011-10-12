«Укргазвидобування» цього року інвестує в Харківщину 1,5 млрд. грн.

Харків. 12 жовтня. УНІАН. ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» у 2011 році інвестує в економіку Харківщини 1,5 млрд. грн.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника директораа ДК «Укргазвидобування» Олексія НЕСТЕРЕНКА.

За його словами, це капіталовкладення в технологічне обладнання, виробничі об’єкти та соціальну інфраструктуру. «Це додаткові робочі місця, збільшення обсягів виробництва та відрахувань до бюджету», - сказав О.НЕСТЕРЕНКО.

Він додав, що ДК «Укргазвидобування» цього року також відрахує до місцевих бюджетів Харківщини близько 240 млн. грн.

За словами О.НЕСТЕРЕНКА, на території Харківської області зосереджено 5 основних структурних підрозділів ДК «Укргазвидобування», на яких працює 11,4 тис. людей. На території Харківщини видобувається 8,3 млрд. куб.м. газу, що становить 55% загального видобутку газу компанією по всій Україні.