В аеропорту «Харків» відкрили ще один рейс в Арабські Емірати

Харків. 12 жовтня. УНІАН. Сьогодні в Міжнародному аеропорту «Харків» відкрито новий регулярний рейс сполученням «Харків-Шарджа» (Об`єднані Арабські Емірати).

Як повідомляє кореспондент УНІАН, пасажирські авіаперевезення здійснює компанія Air Arabia. Рейс у Шарджу виконуватиметься один раз в тиждень по середах на літаках типу Airbus A-320. Час польоту в одне з крупнейщих міст ОАЕ, розташованих за 15 км від столиці Дубаї, становть менше 5 годин.

Коментуючи подію, генеральний директор МА «Харків» Володимир ВАСИЛЬЧЕНКО повідомив журналістам, що відкриття чергового нового міжнародного рейсу є продовженням тієї стратегії розвитку аеропорту, яку позначив Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, президент групи DCH, що реалізовує проекти Євро-2012 у Харкові.

«Ми послідовно рухаємося до своєї мети - забезпечити харків`янам і людям з інших міст максимальну географію польотів з Міжнародного аеропорту «Харків», - сказав В.ВАСИЛЬЧЕНКО.

За його словами, Шарджа стала другим містом ОАЕ, в яке тепер можна буде потрапити прямим перельотом з Харкова. «Така увага до регіону продиктована інтересами наших пасажирів, з боку яких рейси в ОАЕ затребувані», - підкреслив В.ВАСИЛЬЧЕНКО.

Представники компанії «Нью Системс АМ» (оператора МА «Харків», що входить до групи DCH О.ЯРОСЛАВСЬКОГО), відзначили також, що розширення географії прямого авіаційного сполучення для аеропорту «Харків» здійснюється в рамках загальної стратегії розвитку «повітряних воріт» Слобожанщини.

За їхніми даними, в 2011 році налагоджено регулярне повідомлення між Харковом і Баку, аеропортом «Жуляни» (Київ), відновлений регулярний рейс «Харків-Єреван», а також запущений другий щоденний рейс «Харків-Москва». Тим самим на практиці реалізується заявлений О.ЯРОСЛАВСЬКИМ - генеральним інвестором і координатором підготовки Харкова до Євро-2012 курс на розширення авіасполучення між Харковом і найпопулярнішими серед харків`ян курортами та ключовими європейськими містами.

Як відомо, МА «Харків» входить до числа українських авіаоб`єктів Євро-2012 і наступного року прийме футбольних уболівальників, які приїдуть з різних країн підтримати учасників турніру. Реконструкція аеропорту здійснюється у форматі приватно-державного партнерства: реконструкція аеродромного комплексу - за рахунок держбюджету в обсязі 191,3 млн. дол.; будівництво 2 нових терміналів, реставрація історичної будівлі аеровокзалу, впорядкування прилеглої території - за рахунок приватних інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО в обсязі 97,2 млн. дол.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія Air Arabia (Дубаї) створена в 2003 р. Складається з групи компаній і є найбільшим бюджетним авіаперевізником в регіонах Північної Африки та Близького Сходу. Здійснює рейси в більш ніж 57 міст. Air Arabia забезпечує покриття регіонів Індії (з відомими курортами Гоа, Керала, Калькутта, Коші, Трівандрум), Шрі-ланки (Коломбо), Тунісу, Непалу та інших затребуваних туристичних напрямів Північної Африки, Близького Сходу та Індії.

Міжнародний аеропорт «Харків» - один з найважливіших об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються в рамках підготовки до Євро-2012. Проект стартував 1 квітня 2008 р., коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, президент - український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ) виграла конкурс на оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Група DCH - одна з найбільш потужних бізнес-групп України. Має у своєму розпорядженні активи різної галузевої приналежності. Бенефіціар – О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.