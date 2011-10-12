Президент Словенії за розширення співпраці з Харківською областю

Харків. 12 жовтня. УНІАН. Президент Республіки Словенія Даніло ТЮРК висловив бажання в подальшому розширювати економічну співпрацю з Харківською областю.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це він сказав у Харкові під час українсько-словенського бізнес-форуму.

«У нас є вже співпраця, і ми бажаємо розвивати її в подальшому: в сфері фармацевтичної продукції, виробництва хімічної продукції, автомобільна промисловість. У всіх цих сферах діяльності треба використати всі можливості для того, щоб розширити та знайти можливості для нової співпраці», – сказав Д.ТЮРК.

Він наголосив, що у складі офіційної делегації, яка прибула сьогодні до Харкова, перебувають 80 представників ділових кіл Словенії. Ці бізнесмени працюють у різних сферах та шукають нових партнерів для укладання договорів та контрактів.

«Я прекрасно розумію, що підписати такі договори не так легко, це тривалий процес. Але всі ми повинні розуміти, що ділова співпраця сьогодні в рамках євроінтеграції України є дуже важливою. Тому треба особливий наголос зробити на цьому. Чим ширшою буде співпраця, тим краще ми будемо розуміти один одного», – підкреслив Д.ТЮРК.

Він також додав, що Словенія підтримує євроінтеграційні наміри України. «Словенія міцно підтримує Україну з усіх точок зору, в тому числі підтримує євроінтеграцію України. Стосовно економічної співпраці хочу підкреслити важливість її адаптації до європейських стандартів – це важлива складова євроінтеграції. Словенія отримала певний досвід під час своєї євроінтеграції, і всі ці європейські стандарти ми також повинні були прийняти. Вони також розповсюджуються на систему правосуддя, юстиції та усі інші сфери діяльності. Є сенс прискорити процес євроінтеграції, і таким чином зміцнюється європейська перспектива України», – заявив Д.ТЮРК.

У свою чергу голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН запевнив представників словенської делегації, що для їхньої діяльності «на Слобожанщині будуть створені найсприятливіші умови».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з офіційним візитом до Харкова прибув Президент Республіки Словенія Д.ТЮРК. Разом із Президентом до Харкова прибули представники ділових кіл Словенії. Д.ТЮРК взяв участь в українсько-словенському міжрегіональному бізнес-форумі та виступив перед студентами та викладачами Харківського національного університету імені В.Каразіна.

Сьогодні в рамках візиту до Харкова Президента Словенії був підписаний Меморандум про співробітництво між Харківською міськрадою та словенської компанією «RIKO d.o.o» про реалізацію проекту «Реінжиніринг системи поводження з відходами в місті Харкові». Згідно з угодою, «RIKO d.o.o» візьме участь у будівництві в Харкові сміттєпереробного заводу.

Крім цього, ВАТ «Турбоатом» уклало угоди про співпрацю із заводом «LITOSTROJ STEEL Ltd.» та підписало протокол про співпрацю з компанією «RIKO d.o.o». Кулиничівський хлібозавод уклав три контракти на поставку зі Словенії хлібопекарського обладнання.