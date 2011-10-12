Активісти «Оновлення країни» хочуть відправити Табачника у відставку

Харків. 12 жовтня. УНІАН. У Харкові пройшла акція протесту з вимогою відставки міністра освіти та науки Дмитра ТАБАЧНИКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадської ініціативи «Оновлення країни», акція відбулася у вигляді театралізованого перфомансу: «історичні постаті», яких Міністерство освіти викреслило з підручників, подарували «Табачнику» квиток до Росії та відправили його з валізами на вокзал.

«Скорочення бюджетних місць у вишах, закриття українських шкіл на Сході, поширення корупції та хабарництва, зниження рівня освіти, активне перетворення українських університетів на бізнес-корпорації, що спрямовані тільки на те, щоб витягувати гроші зі студентів – це все обурює студентів не менше за антиукраїнську політику ТАБАЧНИКА. Нам не потрібен такий міністр», - заявив активіст громадської ініціативи «Оновлення країни» Дмитро ПИЛИПЕЦЬ.

Під час передачі «квитка» міністру організатори акції зазначили: «Жоден з міністрів освіти не викликав у молоді стільки незадоволення. Саме тому ми вирішили відправити ТАБАЧНИКА до країни, яку він любить понад усе. Нехай там проводить свої реформи».



Як повідомлялося, попередня акція за відставку Д.ТАБАЧНИКА, яку було заплановано 5 жовтня, не відбулася. Активісти «ОК» пов’язують це із перебуванням у місті міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА. За словами представника «Оновлення країни» Д.ПИЛИПЦЯ, 6 жовтня звернувся до прокуратури з проханням розібратися в ситуації, що склалася.