Президент Словенії запропонував Україні співпрацю в сільському господарстві

Харків. 12 жовтня. УНІАН. Україні та Словенії необхідно розпочати співпрацю в сільському господарстві.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це під час українсько-словенського бізнес-форуму в Харкові заявив Президент Республіки Словенія Даніло ТЮРК.

«Варто пошукати можливості співпраці в сфері сільського господарства. У наступних десятиліттях попит на продукти харчування буде збільшуватися, тому співпрацю в сільському господарстві варто починати вже сьогодні», – сказав він.

Д.ТЮРК, зокрема, звернув увагу на перспективу співпраці в галузі екологічного сільського господарства.

Президент Словенії підкреслив, що незабаром країни Східної і Центральної Європи стануть «простором сільськогосподарського майбутнього всієї Європи». На думку Д.ТЮКРА, про таку стратегічну можливість потрібно «ґрунтовно роздумувати вже сьогодні».

«Треба обміркувати всі дрібниці і включитися в цей процес. Україна є частиною європейського простору, тому давайте використовувати всі можливості, які перед нами сьогодні виникають, і будемо іти разом далі», – наголосив Д.ТЮРК.