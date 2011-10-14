Німеччини вклала I півріччі в Харківську область 17,7 млн. дол. - Чернов
Пройшла зустріч з делегацією ФРН
Харків. 14 жовтня. УНІАН. ОбсягпрямихінвестиційНімеччинивХарківськуобласть станомна 1 липняцьогорокустановилимайже 17,7 млн. дол.
ЯкповідомиликореспондентовіУНІАНупрес-службіХарківськоїобласноїради, процеповідомивголоваоблрадиСергійЧЕРНОВпідчасзустрічізделегацієюпарламентаріївФедеральноїРеспублікиНімеччина.
Зайогоданими, зовнішньоторговельнийобігХарківськоїобластізФРНзасічень-серпень 2011 р. збільшивсяна 31,9% порівнянозтакимжеперіодомминулогорокуістановить 86 млн. 957,8 тис. дол.
ЕкспортніпостачанняхарківськихпідприємствдоНімеччинистановлять 15 млн. 93,3 тис. дол. - на 45,5% більшеаналогічногоперіодуминулогороку.
Входізустрічіобговорювалисяпитаннясучасногостанурізнихсферсоціального, політичноготаекономічногожиттярегіонів.
Сторонивідзначили, щоХарківськаобластьіФРНмаютьдієвівідносинивгалузіекономіки, освіти, культури, туризму, охорониздоров`я, житлово-комунальногогосподарства, атакожунапрямізалученняінвестицій.