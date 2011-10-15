В Україні є різні точки зору на нинішню політичну ситуацію - Чернов

Харків. 15 жовтня. УНІАН. В Україні є різні точки зору на нинішню політичну ситуацію.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облради, про сказав голова обласної ради Сергій ЧЕРНОВ в ході зустрічі з парламентською делегацією Федеративної Республіки Німеччина.

«В Україні є різні точки зору на нинішню політичну ситуацію. Важливо, щоб європейські держави чули всі думки», -сказав С.ЧЕРНОВ під час обговорення питань, що стосуються політичної ситуації в країні та стосунків з опозиційними силами.

Як вважає С.ЧЕРНОВ, підтримка однієї держави іншою не може бути вибірковою, акцентованою на якійсь політичній силі. «Вона повинна бути об`єктивною по відношенню до всієї країни та її народу. Інакше ми знову ж таки повертаємося до подвійних стандартів», - сказав Сергій Чернов, відповідаючи в ході дискусії на запитання представників різних політичних сил Бундестагу.

Як повідомлялося, на прес-конфереції у Харкові депутати Бундестагу заявили, щоУкраїну можуть позбавити Євро-2012 через переслідування опозиції, Крім того, вважають німецькі парламентаріі, до України можуть бути застосовані й інші санкції, зокрема, непідписання угоди про асоціативне членство в Євросоюзі.