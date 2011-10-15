Металіст виходить на 2-е місце

Харків. 15 жовтня. УНІАН. Харківський Металіст у матчі 13-го туру Чемпіонату України з футболу завдав поразки одеському Чорноморцю.

Гра щойно завершилася на ОСК «Металіст».

Гол у ворота суперника на 45-й хвилині забив дебютант харківського клубу Будник.

За словами головного трененера харків’ян Мирона Маркевича, сьогодні у його команди були «серйозні кадрові проблеми». «Ми не змогли виставити оптимальний склад», - сказав він в інтерв’ю одразу після матчу», і, на його думку, «гра була дуже непростою».

Говорячи про виступ дебютанта Будника, М.Маркевич зазначив що молодий нападник «зіграв непогано». «Це його перша поява в основному складі, забив вирішальний гол», - сказав М.Маркевич.

Він також зазначив, що свій відбиток на сьогоднішній матч наклала вимушена перерва в національній першості через виступи збірної. «Перерва трохи вибила з колії», - сказав М.Маркевич.

Набравши у 13 турах 30 очок, Металіст на сьогодні посідає 2-ге місце в Турнірній таблиці. Чи залишиться харківський клуб на 2-й сходинці, залежатиме від зустрічі Динамо - Волинь, яка відбудеться у неділю. На 1-му місці Шахтар - 33 очки. Сьогодні гірники завдали поразки Таврії 3:1. Два голи донетчани забили в доданий у другому таймі час.

У наступному, 14-му турі, Металіст 23 жовтня в Донецьку зустрічається із Шахтарем.

До цього харківський клуб 20 жовтня проведе матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи зі шведським Мальме.