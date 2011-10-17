Під Харковом велика автомобільна аварія

Харків. 17 жовтня. УНІАН. На окружній дорозі поблизу Харкова внаслідок зіткнення чотирьох автомобілів постраждали четверо осіб.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у обласному управлінні ДАІ, аварія сталася 16 жовтня о 13.00 на 479 км автодороги Харків – Київ – Довжанський.

Внаслідок зіткнення автомобіля «Газель», автомобіля «Тойота РАВ 4», автомобіля «Сузукі Гранд Вітара» та автомобіля ВАЗ-21703 29-річний водій автомобіля ВАЗ і 36-річний водій «Газелі» доставлені до лікарні. Пасажири «Газелі», 36-річний чоловік і 24-річна жінка, після надання медичної допомоги відпущені додому.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди.