Технопарк «Слобожанщина» виправдовує себе - Добкін

Харків. 18 жовтня. УНІАН. Сьогодні голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН виступив на Другому Українсько-Російському міжрегіональному економічному форумі.

Як повідомляє сайт ОДА, харквський губернатор ознайомив учасників форуму, серед яких і президенти країн Віктор ЯНУКОВИЧ та Дмитро МЕДВЕДЄВ, про перші результати роботи Українсько-російського технопарку «Слобожанщина»:

«Завдяки досвіду, накопиченому його засновниками, технопарк через неповний місяць своєї роботи вже ініціював кілька інноваційних проектів: у галузі виготовлення світлодіодних світильників підвищеної потужності, конвейєрного виробництва стовбурових клітин для лікування хворих після інсульту, створення системи дистанційного навчання менеджерів інноваційних проектів у сфері нанотехнологій», - розповів М.ДОБКІН.

За його губернатора, харківська технологія нанесення багатошарових зміцнюючих нанопокрить на деталі авіаційного агрегатобудування вже зацікавила підприємства Російської Федерації, а також наноцентр Бєлгородського державного університету. Він висловив сподівання, що найближчим часом можна буде залучити до реалізації цього проекту і всесвітньо відому компанію в сфері високих технологій «Роснано».

М.ДОБКІН підкреслив, що це тільки перші кроки технопарку, і висловив упевненість, що «вже через рік на Третьому російсько-українському міжрегіональному економічному форумі ми зможемо навести безліч прикладів практичного втілення економіки знань і підтвердити наш слоган: Українсько-Російський технопарк« Слобожанщина» - спільнота творців інновацій!».

Довідка УНІАН. Проект «Український-російський технопарк «Слобожанщина» ініційованийХарківською облдержадміністрацію та урядом Бєлгородської області. Технопарк «Слобожанщина» зареєстрований 20 вересня 2011 р.Його засновниками стали з української сторони - Харківський національний університет імені В.Каразіна, Харківський національний університет радіоелектроніки, Науковий парк «ФЕД», з російської - Бєлгородський державний національний дослідницький університет.

За висновком фахівців, технопарк «Слобожанщина» буде охоплювати широке коло галузевих напрямків, що дозволить йому стати реальним центром впровадження інновацій не лише для України, Російської Федерації, а й для країн ближнього і далекого зарубіжжя.