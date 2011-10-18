На кордоні з Росією відкриють 11 нових пунктів пропуску

Харків. 18 жовтня. УНІАН. На українсько-російському кордоні відкриється 11 нових пунктів пропуску.

Як повідомили УНІАН у Федеральному агентстві з облаштування державного кордону Російської Федерації (Роскордон), додаткові місця будуть внесені до Переліку місць перетину російсько-українського державного кордону (місцевих пунктів пропуску).

До Переліку увійдуть три місця перетину в Брянській області (Некислиця-Сопич, Лемешівка-Муравейня, Курковичі-Леонівка); 4 місця перетину в Курській області (Клевень-Мопич, Ніколаєво-Дар’їно-Журавка, Свердликово-Новеньке, Успенівка-Веселовка); 2 місця перетину в Ростовській області (Нижня Орехівка-Поповка, Верхній Швирьов–Верхня Герасимівка).

У Краснодарському краю до місця перетину кордону в морському порту Кавказ (поромна переправа Кубань-Крим) додадуться 2 нових місця перетину в морських портах Новоросійськ (порт Новоросійськ – порт Ялта), Єйськ (порт Єйськ – порт Маріуполь).

Місце перетину кордону Титовка-Городище (Міллерівський район Воронезької області) з переліку виключено, а замість нього встановлено місце перетину кордону Подгаєвка-Ноздрьовка.

Спрощений режим перетину російсько-українського державного кордону розповсюджуватиметься не лише на жителів прикордонних районів сторін, а й на жителів прикордонних суб`єктів в цілому.

Крім того, жителі прикордонних областей Російської Федерації та України дістануть також можливість здійснювати перетин державного кордону не тільки на особистому автотранспорті чи пішки, а й на автобусах міжнародного сполучення. Для створення комфортних умов пасажирів і прискорення проходження контрольних процедур, при збереженні необхідного рівня безпеки, буде потрібно додаткове устаткування і технічне оснащення місць перетину кордону (місцевих пунктів пропуску).

Домовленість про доцільність збільшення кількості місць перетину кордону (місцевих пунктів пропуску) і можливість здійснювати перетин російсько-українського кордону на автобусах міжнародного сполучення була досягнута російськими і українськими експертами 14-15 грудня 2010 р.

Наголошується, що в даний час на російсько-українському кордоні 145 місць перетину кордону (місцевих пунктів пропуску).

Нова Угода між урядом Російської Федерації та Кабінетом міністрів України про порядок перетину російсько-українського державного кордону жителями прикордонних регіонів Російської Федерації й України буде підписана Мінрегіоном Росії сьогодні в м. Донецьк (Україна) в рамках проведення II Російсько-Українського міжрегіонального економічного форуму у присутності глав держав.