Україна хоче перейняти досівд будівництва метро в ОАЕ

Харків. 25 жовтня. УНІАН. В Україні буде створена робоча група з впроваджедосвіду будівництва метро в столиці Об`єднаних Арабських Еміратів місті Дубаї.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував голова ОДА Михайло ДОБКІН, який у складі української делегації на чолі з віце-прем`єр-міністром – Міністром інфраструктури України Борисом КОЛЕСНИКОВИМ відвідав м. Дубаї і взяв участь у семінарі з питань проектування, будівництва та розвитку метрополітену.

Губернатор підкреслив, що на цей час Дубаї є одним з найбільш інноваційних міст світу і все, що сьогодні є кращого, особливо, у сфері містобудування та створення міської інфраструктури, обов`язково присутнє в цьому місті.

«Досвід будівництва метро в цьому місті нам був дуже цікавий і тому, що там було застосовано все краще, що було в метробудуванні, і тому, що вони пішли своїм особливим шляхом: з 55 станцій 10 підземних і 45 наземних, що дає їм можливість здешевити будівництво метро», – сказав М.ДОБКІН.

Він відмітив, що в ході візиту українська делегація оглянула метро, ​​центр управління, рухомий склад і бази ремонту, а також переговорила з проектувальниками метро, ​​будівельниками і тими, хто експлуатує його в даний час.

М.ДОБКІН повідомив, що Б.КОЛЕСНИКОВ дав керівникам регіонів України 10 днів на підготовку пропозицій щодо створення робочої групи, куди будуть входити українські фахівці, які проектували і експлуатують сьогодні метрополітен в м. Дубаї. «Після цього ми передамо ці пропозиції для вивчення нашим партнерам, і в Харкові, Києві чи Дубаї відбудеться спільна зустріч, на якій будуть обговорені конкретні питання», – сказав губернатор.