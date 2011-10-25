Харків. 25 жовтня. УНІАН. Регіональна «Біржа інвестиційних проектів» розпочне роботу до кінця 2011 року.

Про це поінформував журналістів заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ, повідомляє сайт ОДА.

Він нагадав, що рішення про створення «Біржі інвестиційних проектів» у регіоні було ухвалене після прийняття аналогічного рішення Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами.

«У всеукраїнському масштабі найближчим часом буде створено інтерактивний інвестиційний портал investukraine.com, що містить нові сервіси, які полегшать роботу інвестора, - такі як «Єдине інвестиційне вікно» і «Біржа інвестиційних проектів». Ми в Харківській області до нового року запустимо свою «Біржу інвестиційних проектів». Це своєрідна інтерактивна «дорожня карта» для інвестора, його путівник. У нас своєрідним аналогом такої дорожньої карти виступило друге видання Книги інвестора», – сказав Ю.САПРОНОВ.

За його словами, «Біржа інвестиційних проектів» міститиме окремі інвестпроекти, які є складовими Національних проектів, і інші регіональні або галузеві проекти, які є пріоритетними для регіону. Сьогодні цей проект знаходиться в стадії розробки, зазначив заступник губернатора.