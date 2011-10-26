Губернаторам до парламенту - зась

Харків. 26 жовтня. УНІАН. Голови облдержадміністрацій не балотуватимуться на виборах до Верховної Ради 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Тернополі заявив перший заступник голови Партії регіонів Володимир РИБАК, коментуючи обрання губернатора Тернопільщини Валентина ХОПТЯНА головою обласної організації Партії регіонів.

«Голови обласних організацій нашої партії у більшості областей очолюють облдержадміністрації. Ми ухвалили рішення, що вони не балотуються, їхнє завдання – забезпечити проведення виборів, щоб не було порушень і щоб спостерігачі могли нормально працювати», – пояснив В.РИБАК.

Він додав, що на виборах 2012 року Партія регіонів також змінить підходи до формування списку кандидатів.

«Зараз у Верховній Раді переважають депутати із Київщини. Ми ж вважаємо, що мають бути депутати з усіх областей. Тому по мажоритарних округах в областях від нас балотуватимуться авторитетні у цьому краї люди», – сказав В.РИБАК.

Список кандидатур, за його словами, голови обласних організацій Партії регіонів уже передали до Києва.

«Вони дали прізвища, тепер ми перевіряємо. Бо наше завдання – виграти вибори. Будемо робити кілька соціальних досліджень і не все будемо казати в регіони. Вивчатимемо, хто найбільш авторитетна людина, того й делегуватимемо. Не виключаємо, що ця людина і не належатиме до Партії регіонів», – сказав В.РИБАК.