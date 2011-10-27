Колишньому голові Добровільного пожежного товариства дали 8 років

Харків. 27 жовтня. УНІАН. У Харкові засуджено екс-голову Добровільного пожежного товариства України, який привласнив державного майна на 81,4 млн. грн.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прокуратурі Харківської області з посиланням на прокурора Київського району Олександра БУДАРНОГО.

За даними О.БУДАРНОГО, чиновник, працюючи на посаді з листопада 2003 року по жовтень 2008 року, створив товариство з обмеженою відповідальністю та, підробивши документи, передав до статутного фонду цього ТОВ 11 об’єктів нерухомості, що належали Добровільному пожежному товариству України, на загальну суму понад 81,4 млн. грн.

Київський районний суд Харкова визнав екс-чиновника винним та засудив за ч. 2 ст. 15, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366, ст. 70 Кримінального кодексу України до 8 років позбавлення волі з позбавленням права на три роки обіймати посади, пов’язані з виконанням адміністративно-розпорядчих функцій, та з конфіскацією всього особистого майна.