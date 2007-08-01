Харків. 1 серпня. УНІАН. Кількість гризунів у Харкові перевищує допустиму норму в 7,5 разів.

Як передає прес-служба Харківської ОДА, про це повідомила на засіданні обласної комісії з питань ТЕБ та НС заступник головного санітарного лікаря області Ольга ШПАК.

Вона висловила стурбованість станом виконання розпорядження голови Харківської облдержадміністрації від 20 листопада 2006 р. «Щодо посилення заходів по боротьбі з переносниками і збудниками інфекційних захворювань в Харківській області на 2006-2010 роки».

За даними санлікарів, станом на червень 2007 р., дератизацією охоплено близько 11600 об`єктів епідризику. Средньообласний показник станровить 61,8 %, а в місті Харкові лише 46,8%.

Незадовільне виконання робіт у боротьбі з гризунами спостерігається в 7 районах області, в Дзержинському, Жовтневому, Ленінському, Московському, Орджонікідзевському, Фрунзенському і Червонозаводському районах міста Харкова, де дератизацією охоплено лише 50 % об`єктів.

О.ШПАК вважає, що така ситуація призвела до значного заселення гризунами об`єктів, зокрема громадського харчування, дитячих, лікувально-профілактичних установ, житлових будинків.