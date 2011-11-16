ДТП в Харківському район: двоє загиблих

Харків, 16 листопада. УНІАН. У Харківському районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє та травмувалося четверо людей.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у обласному управлінні ДАІ, аварія сталася вчора близько 8.00 на 22 км автодороги Харків – Вовчанськ.

27-річний водій автомобіля Audi-A8, не впоравшись із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем Daewoo-Lanos, під керуванням 26-річного водія.

Внаслідок ДТП від отриманих травм на місці пригоди загинула пасажирка Audi-A8 і пасажир Daewoo-Lanos, водій та три пасажири Daewoo-Lanos з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлені до лікарні.

Встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.