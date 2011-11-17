На Харківщині на субсидії ЖКГ та пільги бракує 42 млн. грн.

Харків. 17 листопада. УНІАН. На Харківщині брак коштів з державного бюджету для виплати субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу, а також на пільги для населення становить 42 млн. грн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це під час всеукраїнської селекторної наради під головуванням віце-прем’єр-міністра – міністра соціальної політики України Сергія ТІГІПКА заявив заступник голови ОДА Ігор ШУРМА.

«Брак коштів з державного бюджету на виплату субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу до кінця року складе 12 млн. грн., а разом з пільгами для населення – 42 млн. грн.», - сказав він.

За даними І.ШУРМИ, на 1 листопада 2011 року субсидією для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг в Харківській області користується 60,8 тис. сімей – на 15% більше, ніж на аналогічну дату 2010 року.

У жовтні цього року до органів праці та соціального захисту населення за призначенням субсидій звернулося понад 27 тис. сімей, призначено субсидію 21,2 тис. сімей або 78,5% тих, що звернулися. У жовтні 11 тис. сімей (52%) призначена субсидія з урахуванням виняткових обставин родин: 8,2 тис. сімей призначено субсидії з урахуванням надлишкової площі житла, з яких 50% це одинокі люди.

І.ШУРМА підкреслив, що, незважаючи на велику кількість бажаючих оформити субсидію, черг в управліннях праці та соціального захисту населення немає.

Довідка. За інформацією Міністерства соціальної політики України, у жовтні за призначенням субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг в Україні звернулося 470 тис. сімей. 80% сімей субсидії вже призначені. Найбільша кількість звернень у Донецькій, Дніпропетровський, Харківській та Луганській областях. Найкращий показник опрацювання звернень мають Донецька, Харківська, Полтавська області та Київ.