До виборчого списку «Нашої України» включені 12 харків’ян

Харків. 3 серпня. УНІАН. До списку партії «Наша Україна» на дострокові вибори парламенту включені 12 харків’ян. Як передає прес-служба обласної організації «Нашої України», таке рішення прийняла політрада партії. Серед кандидатів-харків’ян – керівник «Бісквітки» Алла КОВАЛЕНКО, начальник головного управління праці і соціального захисту ХОДА Ігор БАЛУТА, депутат облради Ігор КОТВИЦЬКИЙ, радник губернатора, керівник «Таргета» Олександр ПРОТАС. Губернатор Арсен АВАКОВ та його заступник Ігор ТЕРЕХОВ відмовилися балотуватися.

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