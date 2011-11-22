Шурма бачить, у чому приреченість влади й опозиції

Харків. 22 листопада. УНІАН. Для успішної боротьби із захворюваністю на туберкульоз мають об’єднатися всі зацікавлені сторони.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, таку точку зору висловив заступник губернатора Ігор ШУРМА.

«В цивілізованій громаді проблема боротьби з туберкульозом повинна турбувати всіх, незважаючи на відмінності у політичних чи будь-яких інших поглядах. Влада та опозиція приречені об’єднатися заради подолання проблем, пов’язаних з туберкульозом», - заявив І.ШУРМА.

За його словами, за останні 2 роки владою було чимало зроблено для виведення протитуберкульозної служби області на новий рівень. У 2009 році проведена реорганізація та оптимізація всієї протитуберкульозної служби області та м. Харкова із зосередженням всіх закладів та підрозділів туберкульозного профілю на обласному рівні управління та фінансування. При цьому структура закладів та кількість фтизіатричних ліжок приведені до реальних потреб області із корегуванням потоків хворих відповідно до особливостей форми захворювання та його перебігу.

У квітні 2009 року на баланс Обласного протитуберкульозного диспансеру №1 з міської комунальної власності був переданий 4-поверховий будинок за адресою вул. Ньютона,145. У 2010 році проведений повний капітальний ремонт всього комплексу структурних підрозділів та допоміжних приміщень будівлі на загальну суму понад 5,5 млн. грн. Крім того, нове життя отримала бактеріологічна лабораторія цього диспансеру. У приміщенні проведено капітальний ремонт на суму 1,5 млн. грн., встановлено медичне обладнання, придбане за кошти державного та обласного бюджету, на суму 1,6 млн.грн.

І.ШУРМА підкреслив, що завдяки вжитим заходам усі основні показники функціонування протитуберкульозної служби в області суттєво – у півтора рази – покращилися (у тому числі, кількість задавнених форм, летальність, число випадків захворювань у дітей та підлітків тощо). Швидкість отримання результатів досліджень збільшилась в 15 разів, що є впливовим позитивним чинником підвищення ефективності роботи медиків.

«Проблема подолання туберкульозу часто ставала темою для різного роду спекуляцій. Тому, напередодні чергових виборчих перегонів потрібно припинити будь-які протистояння та об’єднатися заради подолання цієї не тільки медичної, але й соціальної проблеми», - вважає І.ШУРМА.